Ricciardo, con il suo solito modo di fare, aveva parlato di un “piano segreto” sul suo futuro e il tutto è stato svelato da Helmut Marko. Il consulente di Red Bull, ai microfoni di Sky Sports Germany, ha confermato l’ingaggio di Daniel in qualità di terzo pilota. Si attende l’annuncio ufficiale della squadra campione del mondo, ma quanto riferito da Marko è assolutamente attendibile. Dopo quattro anni, quindi, l’aussie ritroverà il team di Milton Keynes, ricoprendo chiaramente un ruolo diverso da quello che aveva nel momento della sua partenza. Una storia che riprende, ricordando l’evoluzione agonistica dell’attuale pilota a Woking.

Ricciardo aveva debuttato in F1 con la scuderia “cliente” di Red Bull, ovvero la(attuale AlphaTauri) nel, venendo poi promosso nel(inizio dell’era dei motori ibridi) in Red Bull come sostituto die mettendo in grande difficoltà il suo compagno di squadra, Sebastian Vettel . Nel 2018 Daniel rivelò di voler lasciare il team anglo-austriaco, per la gestione dei rapporti nella squadra tra lui e. Dopo quindi due anni in Renault e due in McLaren, ci sarà il “ritorno all’ovile”.