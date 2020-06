Dal nostro partner OAsport.it

Il Mondiale F1 2020 incomincerà nel weekend del 3-5 luglio col GP d’Austria: mancano un paio di settimane all’accensione dei motori dopo oltre tre mesi di silenzio dovuti alla pandemia. Si preannuncia grande spettacolo al Red Bull Ring, si correrà senza pubblico sugli spalti e rispettando un protocollo di sicurezza estremamente stringente ma ne vedremo davvero delle belle con Mercedes, Ferrari e Red Bull pronte a fronteggiarsi a viso aperto.

Le nuove regole sugli pneumatici

Ci saranno però diverse novità, naturale conseguenza dell’emergenza sanitaria e della crisi economia. Ad esempio ci sono state delle rilevanti modifiche per quanto riguarda le gomme. Saranno sempre fornite da Pirelli, ma le scuderie non potranno scegliere la suddivisione dei treni di pneumatici a disposizione per ogni Gran Premio: ciascun pilota potrà così fare affidamento su 8 soft, 4 medie e 1 hard. La Pirelli non ha più l’obbligo di annunciare la tipologia di mescole per ogni gara con un rilevante anticipo: prima erano 9 settimane per gli eventi europei e 15 per quelli al di fuori del Vecchio Continente, ora questo obbligo è saltato visto che il calendario è molto fluido e per il momento sono definiti soltanto i primi 8 appuntamenti (fino al 6 settembre, a Monza).

Le gomme verranno montate sulla monoposto a 5 minuti dalla partenza e non più a 3 minuti visto che il personale che potrà lavorare attorno a una vettura sarà ridotto rispetto all’anno scorso, proprio per questo motivo i meccanici potranno lavorare un’ora in più il giovedì e il venerdì sera (il coprifuoco passa da nove a otto ore).

