Reduce da uno splendido terzo posto a Losail nel Gran Premio del Qatar, che ha interrotto un digiuno lungo sette anni, Fernando Alonso è già proiettato ad un 2022 in cui i valori in campo potranno essere rivoluzionati ed in cui anche l’Alpine potrebbe avere a disposizione una macchina da titolo.

"Sarà difficile prevedere cosa accadrà in futuro ma a me piacerebbe lottare per il titolo con Verstappen, Hamilton o chiunque avrà una buona macchina. L’anno prossimo sarà un reset per tutti e spetterà a noi costruire una macchina veloce. Non sarà come quest’anno una continuazione del precedente, ma nel 2022 tutti avranno le stesse carte quindi dovremmo giocarle nel modo più intelligente e se siamo nelle posizioni di vertice sarei pronto a battagliare”, spiega il due volte campione iridato a F1.com.

"Il mio 3° titolo? Sarebbe un'eredità per le generazioni future"

"Non vedo l’ora che arrivi il mio terzo titolo e farò quello che è nelle mie mani e anche di più nei prossimi anni. Significherebbe molto in termini forse di un’eredità dopo la fine della mia carriera in Formula 1, di come spingere sempre al limite, cercare sempre di trovare l’eccellenza nelle cose che fai, avere una disciplina molto alta nel modo in cui gareggi, nel modo in cui ti avvicini alle corse“, prosegue l’ex ferrarista.

"Non importa se hai 19 anni o se ne hai 42 o 43, è un modo di vivere e una dedizione totale allo sport. Questa è probabilmente la cosa più importante se dovessi vincere il mio terzo campionato: quel tipo di eredità e messaggio per le generazioni future. Continuerò dopo il 2022 se la macchina fosse veloce? Oh sì, e anche se la macchina non fosse così buona. Sì, il mio piano è di restare almeno due o tre anni in più“, svela il 40enne di Oviedo.

