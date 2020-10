Fernando Alonso non vuol lasciare nulla al caso e sta preparando nei minimi dettagli il suo ritorno in F1 , previsto la prossima stagione con la Renault che si chiamerà Alpine.

Come riportano le cronache, Nando sarà nell’abitacolo della RS18, la monoposto che ha gareggiato due anni fa (come da regolamento), in alcuni test previsti mercoledì 4 e giovedì 5 novembre in Bahrein. Le norme vigenti, infatti, non consentono ai piloti di provare monoposto dell’attualità.