Nando si sente in grado di competere, visto che non ha mai smesso di correre, cimentandosi in altre categorie e ottenendo grandi risultati nelle serie “endurance”: le due vittorie nella 24 Ore di Le Mans con la Toyota e il successo nella 24 Ore di Daytona vanno a impreziosire il proprio palmares, tenendo conto anche delle sue partecipazioni alla Dakar e alla 500 Miglia di Indianapolis. Nel podcast WTF1, Alonso ha parlato del suo addio al Circus, spiegando che le sue motivazioni lo portavano altrove: “Avevo troppe cose nella mia testa che non erano legate alla F1, non era attraente per me in quel momento. Ho pensato quindi di fermarmi, lasciandomi comunque una porta aperta“, ha dichiarato il pilota spagnolo.