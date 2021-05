Non è stato un ritorno facile per lo spagnolo Fernando Alonso in F1. L’asturiano, dopo l’annunciato ritiro dal Circus, ha deciso di ritornare e di mettersi al volante dell’Alpine (ex Renault).

I primi appuntamenti iridati hanno messo in evidenza per Fernando una difficoltà di fondo, legata a una mancanza di feeling con la monoposto anglo-francese. Indubbiamente, il poco tempo dedicato ai test pre-stagionali ha complicato la vita al due volte campione del mondo. In un’intervista concessa al sito della F1, infatti, l’iberico ha sottolineato come e quanto il suo compagno di squadra Esteban Ocon sia avanti a lui.

Sto dando il mio 100%, ma ovviamente non è abbastanza per essere al livello di Esteban, quindi devo continuare a migliorare. Penso che sia bravo, lo stiamo vedendo. È in ottima forma in questo momento, completamente integrato nella squadra, ha centrato il podio lo scorso anno in Bahrain nell’ultima parte del campionato e ora sta disputando weekend perfetti. Questo è buono, impressionante quello che sta ottenendo.

Il concetto dello spagnolo è molto chiaro: è necessario tempo per riuscire a recuperare il terreno perduto e le tante gare in successione potranno dargli questa opportunità. L’ardore e la voglia di emergere si sono notati soprattutto nel GP di casa in Spagna: “Eravamo veloci. Aspettiamo un paio di GP ma penso che possiamo essere la quinta squadra, dietro Ferrari e McLaren, e questa è una buona notizia perché nelle prime due gare è stato difficile anche entrare in Q3. C’è ancora del lavoro da fare, anche su strategie di gara e comprensione delle gomme”, le sue parole.

