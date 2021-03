Fernando Alonso è tra i temi di interesse del Mondiale 2021 di F1. Il pilota spagnolo dell’Alpine (ex Renault) ha deciso di ritornare nel Circus dopo che aveva salutato tutti nel 2018, dedicandosi ad altro nel Motorsport. I successi nella 24 Ore di Le Mans (2) e nella 24 Ore di Daytona (1) e le partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar, hanno rappresentato un passaggio nella carriera del due volte iridato. Il sacro fuoco è rimasto acceso ed eccolo quindi nuovamente . Il pilota spagnolo dell’Alpine (ex Renault) ha deciso di ritornare nel Circus dopo che aveva salutato tutti nel 2018, dedicandosi ad altro nel Motorsport. I successi nella 24 Ore di Le Mans (2) e nella 24 Ore di Daytona (1) e le partecipazioni alla 500 Miglia di Indianapolis e alla Dakar, hanno rappresentato un passaggio nella carriera del due volte iridato. Il sacro fuoco è rimasto acceso ed eccolo quindi nuovamente nell’abitacolo di una monoposto della massima categoria dell’automobilismo . "Sia fisicamente che mentalmente sto bene, sono mentalmente pronto. Avendo avuto tutto lo scorso anno come preparazione, sapendo quello che mi aspettava, ho fatto un rientro graduale con la squadra. Torno in F1 per divertirmi e far divertire la gente con grandi risultati. Voglio vincere, ma dire che torno, vinco gare e vinco il titolo è un sogno. Vediamo e incrociamo le dita“, le parole di Alonso nelle sue ultime esternazioni pubbliche.

Non è un mistero che l’esperienza in Ferrari sia rimasta nel cuore di Nando e il riferimento alla Rossa non poteva mancare. Scuderia di Maranello che, da quest’anno, avrà una nuova coppia di piloti (Charles Leclerc e Carlos Sainz): “Sono felice per Carlos, ma non sono stupito su dove sia arrivato. Tutti abbiamo visto la sua crescita negli anni. Lui e Leclerc formano una coppia importante, vediamo se la macchina cresce e se saranno in lotta per vincere. La Ferrari lo è stata sempre, è capitato di non esserlo nel 2020, tutti gli altri anni ha sempre lottato per traguardi importanti. Mi aspetto una Rossa forte, se non quest’anno dal prossimo“.

Sugli obiettivi dell’Alpine che potrebbero coincidere con quelli del Cavallino Rampante, lo spagnolo ha dichiarato: “Lo scorso anno sembrava, nel 2021 la Ferrari deve fare un passo avanti per potenziale e storia. Non penso saremo nella stessa posizione, ma se così fosse non so per quale dei due team sarebbe una brutta notizia…“, la chiosa di Alonso.

