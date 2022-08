Fernando Alonso ha ancora voglia e fame di restare nel circus. Ma non lo farà in Alpine, la scuderia che lo ha riaccolto dopo tre anni lontano dal mondo della F1 senza riuscire a dargli una monoposto competitiva Dopo aver festeggiato i suoi 41 anni superando Kimi Raikkonen come pilota con il maggior numero di giri completati in carriera in F1 ha ancora voglia e fame di restare nel circus. Ma non lo farà in, la scuderia che lo ha riaccolto dopo tre anni lontano dal mondo della F1 senza riuscire a dargli una monoposto competitiva per battagliare con Ferrari e Red Bull per il Mondiale

un nuovo accordo pluriennale con Aston Martin, dove andrà a sostituire Sebastian Vettel, L'ex-ferrarista ha firmato, dove andrà a sostituire fresco di annuncio di addio al circus . La scuderia britannica sta vivendo una stagione molto deludente nonostante i grandi investimenti per lo sviluppo di una nuova macchina qualitativa. L'arrivo di Alonso, pilota con esperienza ormai ventennale nel circus, rappresenterà uno spartiacque definitivo: l'ex-campione del mondo sarà in grado di far quadrare il cerchio?

Ad

GP Francia Alonso supera Raikkonen: suo il record per giri complessivi in carriera 24/07/2022 A 15:45

Alonso: "Ho ancora fame e ambizione per combattere in prima linea"

"La scuderia Aston Martin sta profondendo grande impegno ed energia per cercare di vincere - il commento di Alonso -, ed è uno dei team più eccitanti nella F1 odierna. Ho visto come abbia attratto grandi professionisti con pedigree vincenti, e a Silverstone c'è grande voglia di raccogliere risorse. In questo momento, nessun'altra scuderia sta mostrando la stessa vision e lo stesso desiderio di vincere".

"Personalmente, ho ancora fame e ambizione per combattere in prima linea, voglio far parte di un'organizzazione che vuole imparare, migliorare e trionfare. Sappiamo che sarà necessario un grande lavoro per raggiungere il Top, e dovremo impegnare tutte le nostre energie. La passione il desiderio di performare che ho visto in Aston Martin mi hanno convinto a proseguire il mio impegno nella F1. Voglio vincere ancora, e credo di aver scelto l'opportunità migliore per farlo".

Alonso: "Siamo veloci ed è una sorpresa: meglio così"

GP Francia Verstappen non sbaglia nulla, Hamilton c'è. Leclerc, errore che pesa. Le pagelle 24/07/2022 A 16:08