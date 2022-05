Senza la possibilità di fare test e con gli sviluppi contingentati dal budget cap, diventano fondamentali le sessioni di filming day per i team di Formula 1. Domani a Monza, la Ferrari scenderà in pista utilizzando i 100 km permessi dal regolamento a fini commerciali. Oltre alle riprese per gli sponsor, però, ci sarà la possibilità di testare alcuni aggiornamenti e soluzioni in vista dei prossimi gran premi. Si dovranno montare delle gomme demo, diverse da quelle utilizzate nel mondiale.

La scuderia di Maranello ha scelto il circuito brianzolo anche per le sue caratteristiche. L'obiettivo dei tecnici è quello di ridurre il gap sulla velocità di punta nel confronto con la Red Bull. I nuovi sviluppi vanno in questa direzione e non c'è tracciato migliore per sperimentare l'efficacia dei nuovi componenti. Le prossime due gare a Barcellona e Monaco dovrebbero, invece, prestarsi maggiormente alle caratteristiche della rossa, essendo piste molto guidate e con pochi rettilinei. Domani al volante ci sarà Charles Leclerc, prima guida del team dopo i risultati dell'avvio di stagione.

