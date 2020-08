Dal nostro partner OAsport.it

Subito dopo la McLaren, anche la Ferrari ha ufficializzato la sua adesione al nuovo Patto della Concordia per il quinquennio 2021-2025. Con questa azione, la Scuderia di Maranello conferma di fatto la sua permanenza nel Mondiale di Formula 1 almeno fino al termine della stagione 2025.

La casa emiliana, che ha firmato due accordi separati con FIA e con Formula 1, si è vista riconoscere il proprio grande valore storico, potendo dunque usufruire di una fetta importante della torta dei premi fissi.

Siamo lieti di aver rinnovato quello che è conosciuto come il Patto della Concordia che regolerà la Formula 1 per il prossimo quinquennio. È un passo fondamentale per assicurare la stabilità e la crescita di questo sport. Siamo molto fiduciosi che la collaborazione con la FIA e Liberty Media possa rendere la Formula 1 ancora più attraente e spettacolare, preservandone le caratteristiche di massima sfida tecnologica. Le corse sono nel DNA della Ferrari e non è un caso che la Scuderia sia l’unica squadra che ha partecipato ad ogni edizione del FIA Formula One World Championship, diventandone parte integrante ed essenziale per il suo successo, oggi come nel passato e, soprattutto, nel futuro. [Louis Camilleri, CEO Ferrari]

Entusiasta anche Jean Todt, ex Ferrari, oggi presidente della FIA

Siamo lieti che la Ferrari sia una delle prime firmatarie del nuovo Patto della Concordia, un accordo tripartito che assicurerà un futuro stabile e prospero al Mondiale di F1. Questa è la massima espressione dell’automobilismo sportivo ed è naturale che la Scuderia, la squadra più vincente nella storia del campionato, ne sia sempre stata protagonista e continui ad esserlo ancora per molti anni. [Jean Todt, presidente FIA]

E non mancano anche i commenti positivi da parte di Chase Carey

La Scuderia Ferrari e la Formula 1 sono storicamente legate l’una all’altra sin dal 1950 e siamo felici che questo rapporto possa proseguire ancora a lungo perché è parte del DNA stesso di questo sport. Nel percorso che ha portato alla definizione del nuovo Patto della Concordia abbiamo potuto apprezzare il ruolo costruttivo della Ferrari, sempre volto a rendere la massima competizione automobilistica più forte, equa e sostenibile. [Chase Carey, presidente e CEO Formula 1]

Qualche minuto dopo le firme di due Scuderie come Ferrari e McLaren, anche la Williams si è aggiunta al nuovo Patto della Concordia. La Williams è reduce da annate difficili dal punto di vista finanziario e sportivo, fatica ad andare a punti, ma è una compagine storica della Formula 1 per anni di permanenza, numero di gare e di Mondiali vinti. La Scuderia britannica si augura che la nuova era della F1 possa essere all’insegna dell’equilibrio.

