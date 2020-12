La Ferrari non è mai stata all’altezza della situazione nel 2020. Il Mondiale F1 è stato un bagno di sangue in termini di risultati sportivi, soltanto un paio di fiammate di Charles Leclerc e un lampo di Sebastian Vettel hanno permesso al Cavallino Rampante di festeggiare alcuni podi, ma per il resto la Rossa è stata una mera comparsa. Il sesto posto nella classifica costruttori non è certo all’altezza di una scuderia blasonata e vincente come quella di Maranello, oggettivamente mai protagonista nel corso dell’intero campionato. L’obiettivo è quello di provare a risalire la china nel 2021, anche se i paletti dettati dalle regole FIA limitano notevolmente gli sviluppi. Si sta poi già iniziando a lavorare in vista del 2022, quando subentrerà un nuovo regolamento sportivo e tutte le carte in tavola potrebbero essere ribaltate.