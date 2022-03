la Ferrari si appresta a tornare in pista a Sakhir per Dopo quasi due settimane di attesa, in seguito allo svolgimento delle prime prove al Montmelò,per una tre-giorni di test ufficiale che comincerà a dare delle indicazioni sui possibili valori in campo delle nuove monoposto a effetto suolo in vista del Mondiale di Formula Uno 2022.

Binotto: "Curioso di vedere cosa porteranno i competitors, in questo test cercheremo più la performance"

La nostra monoposto - spiega il team principal Mattia Binotto al sito ufficiale della Formula 1 - non sarà molto diversa da quella che abbiamo testato a Barcellona. Il primo passo per noi è ottimizzare il nostro pacchetto. Abbiamo ancora tanto da imparare sulla vettura. Vedremo cosa porteranno gli altri e chiaramente, come Ferrari, teniamo sempre in grande considerazione quello che faranno i nostri competitors in Bahrain. L’obiettivo a Barcellona era quello di raccogliere dati, mentre a Sakhir si cercherà maggiormente la prestazione. Per questo, credo che avremo un quadro della situazione più veritiero“.

