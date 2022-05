incoraggiante uno-due al termine della seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Monaco 2022, settimo atto stagionale del Ferrari chiude nel migliore dei modi il venerdì di Montecarlo e firma unbere del Gran Premio di Monaco 2022, settimo atto stagionale del Mondiale di Formula Uno . Segnali molto importanti per la scuderia di Maranello soprattutto nella simulazione di qualifica, che sul circuito cittadino monegasco assume un valore molto più rilevante rispetto alle altre piste del calendario.

Charles Leclerc si è confermato davanti a tutti sul tracciato di casa con un miglior tempo di 1’12″656, ma alle sue spalle ha fatto un grandissimo passo avanti sul giro secco il compagno di squadra spagnolo Carlos Sainz, capace di avvicinarsi a soli 44 millesimi dal beniamino locale grazie ad una progressione continua.

Red Bull si è attestata come seconda forza in campo, con il messicano Sergio Perez 3° a 0.379 ed il leader iridato Max Verstappen 4° a 0.447 senza riuscire a trovare un feeling ottimale con la sua RB18 nei time-attack. Molto bene Lando Norris, 5° con la McLaren a 638 millesimi dalla vetta precedendo di un decimo la Mercedes di George Russell (6° a 0.750) e l’AlphaTauri di Pierre Gasly (7° a 0.980).

Oltre un secondo di ritardo da Leclerc per tutti gli altri, tra cui un Lewis Hamilton solo 12° a causa dell’impossibilità di completare un singolo giro veloce pulito senza traffico. Sessione da dimenticare per l’australiano Daniel Ricciardo, autore di un incidente al primo giro lanciato in uscita dalla chicane veloce Louis Chiron in cui ha danneggiato pesantemente la sua McLaren mettendo la parola fine alla sua FP2.

CLASSIFICA FP2 GP MONACO

1 Charles LECLERC Ferrari1:12.656 6

2 Carlos SAINZ Ferrari+0.044 6

3 Sergio PEREZ Red Bull Racing+0.379 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.447 4

5 Lando NORRIS McLaren+0.638 5

6 George RUSSELL Mercedes+0.750 5

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.980 4

8 Fernando ALONSO Alpine+1.256 3

9 Sebastian VETTEL Aston Martin+1.403 5

10 Yuki TSUNODA AlphaTauri+1.478 3

