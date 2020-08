Dal nostro partner OAsport.it

Continuano a essere tante le chiacchiere sul futuro di Sebastian Vettel. Il tedesco della Ferrari, che al termine di questo campionato di F1 lascerà la Rossa, è ancora in cerca di un sedile e da questo punto di vista le alternative non sono molte.

Stando a quanto si dice e si scrive, Seb starebbe valutando anche l’eventualità di non correre e quindi scegliere l’opzione “anno sabbatico”. Difficilmente Vettel potrà tornare in Red Bull e nello stesso tempo le posizioni in Aston Martin (attuale Racing Point) di Sergio Perez e di Lance Stroll sembrano essere solide, nonostante il messicano sia stato messo più volte in discussione.

A dare una chiave di lettura sul tema è stato Gerhard Berger, attuale capo del DTM, che intervistato da Sky Sports Deutschland, ha consigliato a Sebastian di ritirarsi:

A meno che non si verifichi una situazione speciale, non penso proprio che andrà in Red Bull e neanche in Mercedes. A mio parere farebbe bene a ritirarsi

Berger, da questo punto di vista, ha voluto comunque difendere Seb dagli attacchi della stampa italiana, ritenendo che ora come ora sia facile farlo, essendo il pilota in uscita dal team: "Quando le cose non vanno, solitamente si scarica la propria frustrazione sul più debole, o su quello che ha meno peso nel futuro".

