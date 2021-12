Lewis Hamilton e Max Verstappen sono i due piloti più apprezzati e corteggiati del Circus e i due al momento più pagati. Il sette volte campione del mondo britannico ha dominato questo sport negli ultimi anni, l’olandese è l’astro nascente che vuole prenderne posto e gloria. I guadagni di un pilota di F1 sono enormi, spropositati, ma di recente dipendono anche dai bonus legati alle prestazioni (vittoria di una gara, punteggio ottenuto, posizione in classifica, ecc). L’ultimo atto è alle porte. L’ultimo capitolo di una stagione fantastica, in cui i due piloti che si contenderanno il titolo mondiale 2021 hanno dato spettacolo e hanno scatenato un duello già ora epico ed equiparabile a quelli che hanno fatto la storia nella Formula 1 del passato sono i due piloti più apprezzati e corteggiati del Circus e i due al momento più pagati. Il sette volte campione del mondo britannico ha dominato questo sport negli ultimi anni, l’olandese è l’astro nascente che vuole prenderne posto e gloria. I guadagni di un pilota di F1 sono enormi, spropositati, ma di recente dipendono anche dai bonus legati alle prestazioni (vittoria di una gara, punteggio ottenuto, posizione in classifica, ecc).

Perché gli stipendi dei piloti di F1 dipendono dai bonus

Ogni pilota di F1 riceve un compenso fisso e un compenso legato come detto alle prestazioni in pista. Questo perché le scuderie stesse ricevono premi in base ai risultati nei vari Gran Premi e nella classifica finale e utilizzano buona parte di questi premi per pagare i loro piloti. Il tetto di spesa imposto dallla FIA nel 2021 ha contribuito a rafforzare questo sistema di pagamento e a motivare ulteriormente i piloti sul raggiungimento degli obiettivi. Un pilota (come nel caso di Hamilton o Verstappen) può arrivare ad incassare anche un bonus di 5-6-7 milioni di euro dai risultati nelle gare, che si aggiunge al salario fisso e lo completa.

La proiezione sul guadagno complessivo nel 2021 dei piloti (Fonte Forbes)

1. HAMILTON (Mercedes) 54,96 milioni di € 2. VERSTAPPEN (Red Bull) 37,15 milioni di € 3. ALONSO (Alpine) 22,11 milioni di € 4. PEREZ (Red Bull) 15,92 milioni di € 5. VETTEL (Aston Martin) 13,27 milioni di € 6. LECLERC (Ferrari) 10,61 milioni di € 7. BOTTAS (Mercedes) 8,85 milioni di € 8. RICCIARDO (McLaren) 8,85 milioni di € 9. NORRIS (McLaren) 7,96 milioni di € 10. SAINZ (Ferrari) 7,08 milioni di €

Dal 2021 vincoli per il budget alle Scuderie, ma ci sono degli escamotage

Il Covid, ma anche un limite alle spese necessario visto l’ultimo decennio di “spendi e spandi”. La FIA ha infatti imposto alle scuderie un budget massimo di 145 milioni di dollari per il 2021, 140 milioni per il 2022 e 135 milioni a partire dal 2023, oltre al congelamento dello sviluppo delle power unit da inizio 2022 fino a fine 2024. Si è trattata di una vera e propria rivoluzione, che ha inciso soprattutto sull’attività delle scuderie più ricche e conosciute, costrette a rivedere i propri piani di espansione e a rimettere mano all’organizzazione interna. Il tetto di 145 milioni è infatti di molto inferiore rispetto al budget 2020, ma non solo di Ferrari e Mercedes – entrambe avevano toccato i 450 milioni di dollari – ma anche di Red Bull, attestatasi sui 380 milioni, McLaren, che aveva speso 250 milioni di dollari. Va specificato, comunque, che ci sono degli escamotage per aumentare questo budget, visto che non comprende una serie di costi, sui quali i team hanno ancora libertá (retribuzioni dei tre top manager, degli stipendi dei piloti ufficiali e dei collaudatori, dei costi per le power unit, delle spese di marketing e promozione e di tutti i costi relativi alle sedi e agli stabilimenti).

Hamilton-Verstappen, fra patrimonio e follower su Instagram: il confronto

Categorie HAMILTON VERSTAPPEN ETA' 36 24 GARE TOTALI 287 140 VITTORIE NEL 2021 8 9 PODI NEL 2021 15 17 TITOLI MONDIALI 7 0 GUADAGNI IN CARRIERA 351 milioni di € 52 milioni di € INSTAGRAM FOLLOWER 25,6 milioni 2,2 milioni

Fonte: The Sun

Hamilton: 54 milioni di euro nel 2021

Premettendo che, per quanto spiegato in precedenza, è molto complicato stimare esattamente il guadagno totale di un pilota, Forbes ha fornito una classifica attendibile proprio poche settimane fa. Tra salario, bonus stagionale e bonus delle singole gare, il pilota che incasserà più denaro nel 2021 secondo queste proiezioni sarà ovviamente il britannico Hamilton con 55 milioni di euro (47.8 di stipendio base, 7.7 di bonus 2021), davanti proprio al grande rivale Verstappen con 37 milioni di euro. I due ferraristi, Leclerc e Sainz, guadagneranno circa 10 e sette milioni di euro rispettivamente. Entrate molto alte anche per due veterani come Alonso e Vettel, pagati Lautamente da Alpine F1 e Aston Martin. A queste cifre vanno ovviamente poi aggiunte le sponsorizzazioni personali dei singoli piloti. Hamilton incassa circa 20 milioni da contratti privati, ad esempio, che lo rendono indiscutibilmente il pilota più ricco al mondo.

Gli stipendi dei piloti di F1 nel 2021

