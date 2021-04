Manca soltanto l’ufficialità, ma il GP del Canada verrà cancellato. La settima tappa del Mondiale 2021 di Formula 1 , in programma a Montreal nel weekend dell’11-13 giugno, non andrà in scena a causa dell'emergenza sanitaria. L’evento sul circuito intitolato alla memoria di Gilles Villeneuve salterà dunque per la seconda volta consecutiva. Ad anticiparlo è stato il quotidiano LaPresse, il quale ha svelato che si sta discutendo per un prolungamento dell’accordo tra Liberty Media e il Paese nordamericano per altri due anni oltre la scadenza fissata al 2029.