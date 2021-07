Cosa resterà della prima Sprint Race della storia della Formula 1? L’esperimento ha convinto il giusto e c’è chi come, Sebastian Vettel, l’ha battezzata come una “gara durata meno di una sessione di interviste con i media”, di certo vivido negli occhi c’è la partenza folgorante del vecchio leone Fernando Alonso.

Il 39enne pilota spagnolo del team Alpine, partito con un set di gomme morbide nuove, partiva dalla sesta fila ma con un avvio sprint ha subito scavalcato Vettel e Sainz all’esterno alla prima curva e proseguendo sempre all’esterno con una staccata molto ritardata ha infilato anche Russell, Norris, Ricciardo e Sergio Perez. Sei vetture, quasi tutte più performanti della sua Alpine Renault, sciroppati in neanche metà circuito e una maxi rimonta dall'11° al 5° posto...

Giusto per confermare che la classe non invecchia e che il vecchio Nando sa ancora il fatto suo e ci sta alla grande in questa F1.

