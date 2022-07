Dimenticata la pioggia del primo pomeriggio, il Sole fa il suo dovere a Silverstone, asciugando l’asfalto. Dunque, dopo una FP1 fantasma, i piloti si sono impegnati a fondo nella seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, avendo di fatto completamente perso l’ora precedente.

Ad

Nella mezz’ora iniziale del turno tutti top team hanno provato mescola media. Chiaramente non c’è modo di sapere con quali carichi di carburante e mappature abbiano girato le varie monoposto, ma va sottolineato come questo frangente la Ferrari sia stata decisamente performante, in quanto Charles Leclerc e Carlos Sainz hanno rifilato 4-5 decimi a Max Verstappen e Sergio Perez! Invece Lewis Hamilton è rimasto a quasi un secondo, lamentandosi peraltro del comportamento della sua Mercedes nei curvoni veloci.

GP Gran Bretagna Ferrari, Silverstone per riaprire il Mondiale. A luglio poker cruciale 20 ORE FA

Al giro di boa del turno, si è passati alle simulazioni di qualifiche con gomma soft. Meno del solito, poiché in tanti hanno privilegiato il lavoro sul long run in ottica gara, proprio in virtù del fatto di non aver potuto girare sull’asciutto nella FP1.

Carlos Sainz, Ferrari, sul circuito di Silverstone, 2022 Credit Foto Getty Images

Comunque sia, la classifica dei tempi è stata determinata dai crono stabiliti con le morbide. In tal senso il più rapido è stato Carlos Sainz, che ha preceduto di poco meno di un decimo Lewis Hamilton e Lando Norris. Insomma, l’impressione è che Max Verstappen e Charles Leclerc, rispettivamente quarto e quinto, non si siano dannati l’anima per cercare la prestazione pura…

GP Gran Bretagna - Classifica FP2



1 Carlos SAINZ Ferrari 1:28.942 4

2 Lewis HAMILTON Mercedes +0.163 3

3 Lando NORRIS McLaren +0.176 4

4 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing +0.207 3

5 Charles LECLERC Ferrari +0.462 4

6 Fernando ALONSO Alpine +0.753 2

7 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.811 5

8 George RUSSELL Mercedes +0.857 4

9 Daniel RICCIARDO McLaren +0.960 3

10 Lance STROLL Aston Martin +1.000 2

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.058

12 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.115 3

13 Esteban OCON Alpine +1.296 2

14 Alexander ALBON Williams +1.321 3

15 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +1.329 4

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri +1.396 3

17 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.538 3

18 Pierre GASLY AlphaTauri +1.568 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +1.667 3

20 Nicholas LATIFI Williams +2.384 3

Hamilton e Vettel in coro: "Razzismo è intollerabile. Serve agire"

GP Gran Bretagna Russell: "A Silverstone voglio il gradino più alto del podio" IERI A 10:52