Sarà Nico Hulkenberg ad affiancare Sergio Perez nelle qualifiche e, domani pomeriggio, nel GP di Eifel di F1. Il pilota tedesco sostituirà Lance Stroll che già nella mattinata odierna non si sentiva molto bene ed è stato bloccato in via precauzionale dalla Racing Point. Il team inglese ha chiamato di corsa Hulkenberg che si trovava a Colonia, a distanza ridotta dal tracciato, e dopo che il tedesco ha superato con successo il tampone rapido ha ufficializzato la presenza di Nico al fianco di Sergio Perez.