Possono tirare un sospiro di sollievo la Ferrari e il monegasco Charles Leclerc, quarto al termine delle qualifiche del GP di Gran Bretagna, quarto round del Mondiale 2020 di F1. Il 22enne del Principato, autore di una grande prestazione con una Ferrari in difficoltà, ha dovuto attendere il giudizio della Race Direction visto quanto è accaduto nel corso dell’ora di time-attack.

L’alfiere del Cavallino Rampante è finito sotto investigazione per unsafe release: nelle fasi concitate del time-attack, il ferrarista è uscito dai box, mentre stava transitando in pit-lane la Racing Point del canadese Lance Stroll, il quale è stato costretto a frenare bruscamente per evitare l’impatto. Ebbene, dopo la riunione dei commissari, si è deciso di non procedere contro Leclerc che quindi potrà partire dalla quarta casella.

