Lewis Hamilton vince per la 7a volta il GP di Gran Bretagna, consolidando la propria leadership nel Mondiale. Il britannico, al terzo successo consecutivo, vince nonostante un arrivo al traguardo con gomma bucata che rischiava di costargli un successo mai in discussione. Sul podio anche Verstappen (2°) e un grande Leclerc (3°) che sfrutta il problema di gomme di Bottas a 2 giri dalla fine.

Il quarto atto del mondiale di Formula 1 va in archivio con la vittoria della Mercedes.

Anche qui in Inghilterra, dopo i primi atti in Austria, succede di tutto, soprattuto nel finale di corsa, di diritto nella leggenda di questo sport. Si perché a vincere è, come al solito, Lewis Hamilton, con un epilogo incredibile. Ma riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio.

Nonostante la pista stupenda di Silverstone sia spesso teatro di gare super, per praticamente 50 giri regna la noia. La Mercedes fa una gara a parte, con Hamilton e Bottas che girano su tempi inarrivabili per gli altri, rifilando distacchi abissali alla concorrenza. L'unico a tenere un po' il passo delle astronavi di Stoccarda è Verstappen, terzo per quasi tutta la corsa. Da Leclerc quarto in poi sono tutti lontanissimi.

Poi al giro 50, a due dal termine, accadono un sacco di colpi di scena: prima esplode l'anteriore sinistra di Valtteri Bottas, un vero disastro per il finlandese che, dopo diversi giri con tante vibrazioni, si ritrova con la gomma a terra ed è costretto ad entrare ai box perdendo podio e zona punti. Al giro successivo succede lo stesso a Sainz. Al giro finale arriva la foratura per Hamilton, che deve però percorrere ancora 6/7 curve. Verstappen ci prova a raggiungere l'inglese che però, con le unghie e con i denti, riesce ad arrivare al traguardo su tre ruote.

Un arrivo leggendario, che ricorda le bandiere a scacchi di una quarantina di anni fa. Comunque alla fine dei conti è sempre Lewis Hamilton a vincere. L'inglese è ancora una volta super a comandare davanti al compagno di squadra mai domo. Bottas ci prova a mettere pressione al compagno, che però semplicemente non sbaglia mai e vince. Mancano 4 successi a pareggiare il record dei 91 di Schumacher. Sicuramente non aveva mai vinto in questa maniera così rocambolesca.

Con Bottas alla fine fuori dalla top ten per il problema alla gomma, arriva un super secondo posto di Max Verstappen. Fantastica gara dell'olandese che è l'unico a tenere a tratti il passo delle vetture di Stoccarda. Nel finale però ha forse da mangiarsi le mani: dopo i problemi di Bottas e Sainz in casa Red Bull corrono ai ripari e cambiano le gomme al pilota, in modo da fargli guadagnare il punto supplementare del miglior giro. E così quando a Hamilton esplode la gomma nel giro finale, Max è troppo lontano dall'inglese.

Ottimo podio, un po' fortunato, per Charles Leclerc. Il monegasco è lontano una vita dai primi tre per tutta la corsa, poi nel finale approfitta del problema di Bottas per conquistare un terzo podio forse impronosticabile. Silverstone non è una pista amica della Ferrari attuale, che forse ne aveva di meno anche di Mclaren e Renault, ma Leclerc è super e rimane davanti. Quarto posto per un ottimo Ricciardo, poi Norris. Sesto Ocon, poi Gasly, Albon, Stroll e Vettel, che all'ultimo arriva davanti a Bottas. Un punticino guadagnato da Seb, veramente poco al termine di una gara veramente anonima del tedesco. Male anche la Racing Point, con Stroll mai competitivo e Hulkenberg che non parte neanche per problemi alla sua auto in mattinata.

Tra una settimana si torna in pista, sempre qui per il back to back. Sarà veramente interessante per due motivi: prima di tutto Pirelli porterà gomme ancora più morbide rispetto a questo weekend e, guardando il finale di questa, potrà accadere di tutto. E poi perché la Ferrari farà un filming day in settimana con una vettura laboratorio. Speriamo di vedere una rossa maggiormente competitiva in futuro.

Per il mondiale è giù tutto finito: con il problema di Bottas, Hamilton se ne va nella generale. Almeno abbiamo visto che la Mercedes può avere anche lei qualche problema.

L'ordine d'arrivo

POSIZIONE PILOTA SCUDERIA DISTACCO 1 Lewis Hamilton Mercedes - 2 Max Verstappen Red Bull +5.856 3 Charles Leclerc Ferrari +18.474 4 Daniel Ricciardo Renault +19.650 5 Lando Norris Mclaren +22.277 6 Esteban Ocon Renault +26.937 7 Pierre Gasly Alphataur +31.188 8 Alexander Albon Red Bull +32.670 9 Lance Stroll Racing Point +37.311 10 Sebastian Vettel Ferrari +41.857

I 5 momenti della gara

- Pronti via e davanti Hamilton vola, poi Bottas, Verstappen e Leclerc. Sainz e Ricciardo recuperano due posizioni, mentre Norris e Stroll ne perdono altrettanto. Vettel rimane decimo. Contatto nelle retrovie tra Albon e Magnussen con quest'ultimo che ha la peggio e finisce nella ghiaia. Safety car in pista.

- Si riparte e davanti succede bene poco. Mercedes prende il largo, ma Bottas tiene il passo di Hamilton. Al giro 14 brutto crash di Kvyat. Altra safety car e tutti vanno ai box a mettere gomma bianca.

- Dopo ben 5 giri di SC, si riparte. Norris supera Ricciardo in ripartenza, davanti invece accade poco: la Mercedes fa gara a sè, con Hamilton sempre davanti a Bottas di un secondo. Terzo Verstappen in solitaria, poi quarto Leclerc, quinto Sainz che apre un gruppetto fino a Vettel. Settimo un super Grosjean che non ha cambiato gomme e ha approfittato delle SC per risalire la classifica.

- Succede ben poco in pista. Prime quattro posizioni cristallizzate, dal quinto Sainz tutti vicini, sesto Norris, poi sempre Grosjean, Ricciardo, Stroll, Ocon e Vettel 11mo. Al giro 37 finalmente Grosjean cambia gomme, mentre Vettel si fa superare da Gasly e perde la top ten.

- Sembra tutto finito, poi a due giri dalla fine il finimondo. Si sfalda prima la ruota di Bottas al giro 50. Valtteri deve rientrare ai box e chiude fuori dalla top ten. Il giro dopo tocca a Sainz vedere la sua anteriore sinistra spaccarsi. Così in Red Bull fanno rientrare ai box Verstappen, montandogli la gomma rossa per il giro più veloce. Ma l'epilogo più incredibile è la rottura sempre della stessa gomma di Lewis Hamilton: l'inglese con le unghie e con i denti riesce comunque ad arrivare al traguardo su tre gomme, mentre Verstappen non riesce a passarlo in quanto ha perso tempo nel pit. Terzo Leclerc, poi Ricciardo. Vettel decimo davanti a Bottas.

La dichiarazione

Charles LECLERC: "Una gara fortunata per me. Abbiamo fatto il meglio possibile. Le gomme le ho gestite bene. La vettura non è ancora al massimo delle potenzialità. Difficile capire cosa sia successo alle gomme esplose".

La statistica chiave

1967 Jim Clark vince su tre ruote il GP degli Stati Uniti. Dopo oltre 50 anni la storia si ripete in maniera clamorosa.

Il momento social

Il migliore

Lewis HAMILTON: Dopo la fantastica pole di ieri arriva una corsa solida, con un ritmo super e con un finale incredibile. Sia chiara, non è stata una vittoria semplice: Bottas ha gareggiato sempre al massimo con tempi super, lui di conseguenza ha dovuto tirare, ma nonostante la pressione del compagno non ha mai commesso il minimo errore. Pilota sublime, un extraterrestre, ma anche fortunato guardando l'ultimo giro.

Il peggiore

Kimi RAIKKONEN: Quando vedi un campione del genere dietro anche alle due Williams, soprattutto a quella di Latifi, è un segnale di resa. Ormai sulla via del tramonto, sembra già un ex pilota. Un'era che si chiude.

