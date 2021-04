Valtteri Bottas e la Williams di George Russell. Incidenti e colpi di scena nel GP di Emilia Romagna 2021. Dopo l'incidente di Latifi al 2° giro e il clamoroso errore di Mick Schumacher in rettilineo in regime di safety car , nel corso del 34° giro la gara è stata interrotta per uno spaventoso incidente alla staccata del Tamburello fra la Mercedes die la Williams di

Piloti illesi ma che spavento!

Piloti illesi ma macchine distrutte e talmente tanti detriti in pista da aver reso necessarie le bandiere rosse e la sospensione della gara. L'impressione è che il contatto nasca dal fatto che Russell tocchi leggermente l'erba con la posteriore destra mentre i due sono appaiati, innescando la carambola.

Russell furioso con Bottas: volano insulti e un pugno sul casco

Usciti incredibilmente illesi dall’abitacolo - Bottas per la verità un po’ claudicante – Russell furioso con il rivale è sceso dalla sua macchina incidentata e si è avvicinato minaccioso all’abitacolo di Bottas mentre era ancora nell'abitacolo, insultandolo e mollandogli un pugno sul casco. Bottas non l’ha presa bene ed ha risposto mostrando il dito medio. Sono volate parole pesanti ed insulti anche nei team radio con Russell che dopo il botto ha urlato: “Che c***o stava facendo ?! Onestamente! È un f***o c***e o cosa ?!” mentre Bottas ha risposto per le rime chiamando il pilota della Williams “un c******e”.

Tradimenti e weekend dell'orrore: la storia del GP di Imola

