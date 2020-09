Si avvicina il Gran Premio d’Italia di Monza, una delle gare più iconiche ed imperdibili della stagione di F1, tanto amata da milioni di appassionati di automobilismo alla quale quest’anno potranno assistere solo davanti alla tv. Per l’occasione Deliveroo, la piattaforma leader nell’online food delivery, in collaborazione con Artico, gelateria presente a Milano tra le più amate in piattaforma, lancia uno speciale gusto dedicato alla iconica rossa, simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo.