Anche la seconda sessione, come la prima , di prove libere del Gran Premio di Italia 2020 di Formula Uno è andata in archivio . Sul circuito di Monza il migliore è stato Lewis Hamilton, che ha ribadito l’assoluta superiorità delle Mercedes sul resto del mondo. La Ferrari fa un po’ meglio rispetto a Spa, ma resta inchiodata a centro classifica.

Nelle fasi iniziali della sessione tutti scendono in pista con mescola media o dura. Le Mercedes sbaragliano il campo, in quanto Lewis Hamilton firma un 1’20”645 con gomma gialla, mentre il compagno di squadra Valtteri Bottas si pone a poco meno di tre decimi con pneumatici bianchi. Anche Max Verstappen usa le dure, ma resta a più di otto decimi dal sei volte Campione del Mondo. Nel frattempo Pierre Gasly conferma l’eccellente competitività dell’Alpha Tauri già espressa in mattinata, ponendosi a soli 103 millesimi dall’olandese. Non migliora la situazione della Ferrari, che vegeta mestamente in coda alla classifica. La novità, rispetto al mattino, è che Charles Leclerc e Sebastian Vettel sono vicinissimi.