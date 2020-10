41 anni suonati, 326 Gran Premi di Formula 1 in carriera (record man assoluto) ma la classe e il talento di regalare autentici capolavori capaci di far emozionare anche chi la Formula 1 non la mastica e la ritiene una noia. Kimi Raikkonen a Portimao, si è prodotto in una partenza da cineteca, folgorante. Scattato dalla 16a casella in griglia (ottava fila), Ice-Man con un primo giro semplicemente magistrale e una serie di sorpassi all’esterno e all’interno mozzafiato è riuscito a scalare la classifica e sorpassare ben 10 monoposti portando la sua Sauber Alfa Romeo in sesta posizione al secondo giro.