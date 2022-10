La terza e ultima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti di Formula Uno si annunciava più pregnante del consueto. D’altronde ieri non è stato seguito un copione canonico, poiché nella FP1 la metà dei team ha affidato una propria monoposto a un pilota diverso dai titolari, mentre la FP2 è stata caratterizzata dai test Pirelli sui prototipi dei pneumatici che verranno utilizzati nel 2023. Dunque la FP3 ha rappresentato il primo turno realmente incentrato su qualifiche e gara.

Non sorprende, quindi, che l’azione in pista sia stata ben superiore alle abitudini delle sessioni del sabato mattina. Interessante notare come Red Bull e Ferrari seguano due sentieri differenti. Il Drink Team utilizza solo pneumatici soft, mentre la Scuderia di Maranello diversifica il lavoro tra i propri piloti. Charles Leclerc gira con le morbide, Carlos Sainz invece usa le medie. Curioso notare come, in questo frangente, lo spagnolo risulti rapido quasi quanto il monegasco. Entrambi, però, si ritrovano alle spalle di Max Verstappen, seppur di un’inezia. Un’altra dinamica interessante è rappresentata dal fatto che Alpine sovrasti Mercedes.

In realtà le Frecce d’Argento stanno solo sonnecchiando, come dimostrato dal fatto che nel cuore del turno Lewis Hamilton riesca a porsi davanti a tutti, seppur per pochi istanti. Subito dopo Sergio Perez gli soffia la leadership, indice di come probabilmente Verstappen e Leclerc non abbiano spinto a fondo. Difatti, l’olandese e il monegasco si prodigano in una simulazione di qualifica a una decina di minuti dal termine della sessione. Il risultato? Primo e secondo, separati da soli 10 millesimi! Anche Sainz monta le morbide e si pone al terzo posto, a 49 millesimi da Super Max.

I due classe 1997, però, non si accontentano ed effettuano una nuova simulazione di qualifica. D’altronde entrambi si erano lamentati di diverse sbavature. L’esito del secondo time attack è eloquente. Entrambi si migliorano, ma stavolta Verstappen rifila 320 millesimi a Leclerc, che dal canto suo stacca Sainz.

GP USA F1 – CLASSIFICA FP3

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing 1:35.825 5

2 Charles LECLERC Ferrari +0.320 4

3 Carlos SAINZ Ferrari +0.446 4

4 Sergio PEREZ Red Bull Racing +0.527 4

5 Lewis HAMILTON Mercedes +0.576 4

6 Fernando ALONSO Alpine +1.103 3

7 George RUSSELL Mercedes +1.239 4

8 Sebastian VETTEL Aston Martin +1.326 7

9 Lance STROLL Aston Martin +1.390 6

10 Pierre GASLY AlphaTauri +1.465 6

11 Valtteri BOTTAS Alfa Romeo +1.485 5

12 Lando NORRIS McLaren +1.624 2

13 Esteban OCON Alpine +1.643 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team +1.694 4

15 Daniel RICCIARDO McLaren +1.797 3

16 Yuki TSUNODA AlphaTauri +2.063 3

17 Alexander ALBON Williams +2.079 3

18 Nicholas LATIFI Williams +2.203 3

19 Mick SCHUMACHER Haas F1 Team +2.307 2

20 Guanyu ZHOU Alfa Romeo +3.910 1

