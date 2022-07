Ferrari ed in particolare per Carlos Sainz, autore del miglior tempo assoluto del venerdì in occasione della simulazione di qualifica effettuata in FP2 con il crono di 1’2"942 davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e alla sorprendente McLaren di Lando Norris. "Mi aspettavo di poter essere così competitivo perché sappiamo di avere una buona macchina quest’anno che può lottare con le Red Bull. Anche questo fine settimana sono sicuro che sarà una grande e bella battaglia con loro", sono le parole dello lo spagnolo della Rossa a Sportmediaset. Bilancio positivo e ottime sensazioni al termine della prima giornata di prove libere a Silverstone per laed in particolare per, autore del miglior tempo assoluto del venerdì in occasione della simulazione di qualifica effettuata in FP2 con il crono di 1’2"942e alla sorprendentedi. "", sono le parole dello lo spagnolo della Rossa a Sportmediaset.

Ad

Sainz: "Sì, mi aspettavo di essere così competitivo". Leclerc: "Raccolti pochi dati"

Formula 1 F1, GP di Gran Bretagna: Sainz il più rapido nella FP2 4 ORE FA

E ancora: "È stata una giornata con condizioni meteo complicate, il vento e la pioggia non hanno reso facile il lavoro. Questo tracciato è molto complicato per il bumping (saltellamento, ndr), quindi ci sarà da bilanciare al meglio l’auto per far fronte al problema e renderci la vita un po’ più semplice", ha aggiunto Sainz. Che conclude: "Domani (sabato 2 luglio, ndr) possiamo fare bene e faremo di tutto per migliorarci. Le qualifiche si annunciano interessanti per via del rischio pioggia, e in questo caso i pochi giri sul bagnato della prima sessione torneranno utili. Vediamo cosa ci riserva la giornata di domani". Non è andato oltre il quinto tempo, invece, il monegasco Charles Leclerc con il crono di 1'29"404 . Tuttavia, il pilota del Principato ha estratto ottime indicazioni: "Non abbiamo girato molto nella prima sessione tranne che per poche tornate in condizioni di bagnato per raccogliere qualche dato nel caso domani ci siano condizioni simili in qualifica. Quando la pioggia ha smesso di cadere abbiamo montato un treno di Soft ma non siamo riusciti a completare nemmeno un giro a causa di una bandiera rossa”.

Carlos Sainz (Ferrari) - GP di Gran Bretagna 2022 Credit Foto Getty Images

Verstappen: "A Silverstone si soffre sempre molto per il degrado delle gomme..."

Per quanto riguarda Max Verstappen, il pilota della Red Bull Racing sa che dovrà ancora lavorare parecchio al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Il suo commento a Sky Sports UK al termine della giornata di Silverstone: "Non è mai semplice fare analisi accurate dopo una giornata così varia a livello di meteo. Come si è visto nella FP2 non tutti sono ancora al massimo a livello di bilanciamento. Non è stato un venerdì perfetto, ma non è un grosso problema. Domani pioverà a quanto pare, per cui le circostanze cambieranno di nuovo". Il portacolori della scuderia di Milton Keynes descrive poi il comportamento della sua RB18 a livello di simulazione di passo gara: "Siamo stati in grado di completare alcuni giri con il pieno di carburante a bordo. Ad ogni modo sappiamo che a Silverstone si soffre sempre molto per il degrado delle gomme, specialmente in quelle veloci e questo sarà un aspetto determinante in gara. Nel complesso la vettura non è troppo costante, a volte alcune modifiche funzionano, altre volte no. La Ferrari? Non è stata veloce solo oggi, lo è sempre, per cui non sono sorpreso".

Max Verstappen a Silverstone Credit Foto Getty Images

Sergio Perez: "Qualcosa non è andato dal punto di vista aerodinamico"

Restando in casa Red Bull, ecco invece le dichiarazioni di Sergio Perez: "Non è stato un buon inizio: la macchina si comporta in modo completamente diverso rispetto a quanto avevamo visto con il simulatore; c’è qualcosa che non va da un punto di vista aerodinamico ma stasera ci metteremo a lavoro per trovare una soluzione. Visto l'inizio non sarà facile, ma è già capitato in questa stagione, si tratta solo di capire cosa non va e ritrovare la confidenza necessaria in una pista con curve così veloci. La Ferrari sembra forte qui a Silverstone, ma nulla di così speciale; se risolviamo il problema potremo dire la nostra per le qualifiche di domani".

Russell: "Sapevamo che il porpoising avrebbe inciso"

Parola quindi all'ottavo in graduatoria dopo le FP2 George Russell. Il pilota Mercedes ha spiegato: "Sia noi che la McLaren abbiamo mostrato di potercela giocare nel giro secco, mentre nella simulazione del passo gara sembra che abbiamo qualcosa di più. La Ferrari ha un ottimo passo. Sapevamo che il porpoising avrebbe inciso sulle nostre prestazioni in gara, ma dove ne risentiamo molto è alla Copse, alla Maggots e alla Becketts, ma nel resto del circuito è tutto sotto controllo, il che è positivo. Spero nella pioggia nelle qualifiche di domani? A Montreal siamo andati bene, vedremo".

Hamilton e Vettel in coro: "Razzismo è intollerabile. Serve agire"

GP Gran Bretagna Ferrari, Silverstone per riaprire il Mondiale. A luglio poker cruciale UN GIORNO FA