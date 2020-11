Lewis Hamilton ha vinto il GP di Emilia Romagna 2020 andato in scena oggi sul circuito di Imola ed è così riuscito a porre il proprio sigillo anche sul tracciato intitolato a Enzo e Dino Ferrari. Il britannico, scattato dalla seconda piazzola, non era partito benissimo, ma poi è riuscito a prendere il comando della gara con una serie di giri veloci e una strategia ben studiata per mettere in ginocchio il compagno di squadra Valtteri Bottas e Max Verstappen. Il pilota della Mercedes ha ormai messo una seria ipoteca sulla conquista del settimo titolo iridato ed è a un passo dall’eguagliare il record di Michael Schumacher. Nonostante gli eccezionali risultati, però, non si conosce ancora quale sarà il futuro del 35enne , perché al momento non c’è la firma sul rinnovo di contratto con le Frecce d’Argento.

Lewis Hamilton è stato lapidario al termine del Gran Premio odierno, rispondendo a una domanda riguardo al ruolo differente che Toto Wolff andrà a ricoprire a partire dal prossimo campionato: “Sono qui da molto tempo e al momento non so nemmeno dire se ci sarò l’anno prossimo. Quindi la decisione di Wolff non mi preoccupa. Posso capire la voglia di fare un passo indietro e dare più tempo alla famiglia”. Lewis Hamilton non sembra comunque preoccupato: “Personalmente mi sento benissimo, sono molto forte e credo che possa andare avanti ancora per un bel po’. Mi piacerebbe esserci anche in futuro ma non ci sono garanzie. Aspettiamo e vediamo”.