Dopo un inizio di stagione difficile, Lewis Hamilton sta finalmente trovando continuità alla guida della sua Mercedes. Con 3 podi consecutivi, l'inglese si è riportato sui livelli del compagno Russell che lo aveva preceduto nelle prime gare. Il 7 volte campione del mondo ha rilasciato parole di stima verso il suo compagno di squadra: "Non posso dire che sia difficile essere compagno di squadra di George, è stato piacevole. Lavoriamo assieme e lo facciamo incredibilmente bene. George è molto positivo. Ha avuto un impatto positivo sull'ambiente di lavoro e in generale è un vero piacere lavorare con lui ed è bello vedere quello che riesce a ottenere. Ha fatto un ottimo lavoro, ha ottenuto i primi punti per la squadra e continuerà a migliorare e continuerà a farlo per molto tempo".

Russell e Hamilton, Mercedes Credit Foto Getty Images

Ad

Hamilton ha voluto quasi incoronare come suo successore il giovane inglese: "Vedo che ha un grande potenziale per diventare campione del mondo, ed è anche nel posto giusto per poterlo fare. Penso davvero che, che io sia qui o meno, abbia tutte le qualità per aiutare la squadra a progredire in futuro e portarla al successo, quindi penso che sia stata la scelta giusta per il team. Spero di poter contribuire in parte ad aiutarlo per migliorare ancora".

GP Austria Pagelle: Leclerc eroico, Mick Schumacher è diventato grande 10/07/2022 A 16:51

Hamilton e Vettel in coro: "Razzismo è intollerabile. Serve agire"

GP Gran Bretagna Hamilton sugli attivisti: "Ne servono di più ma non così" 04/07/2022 A 13:21