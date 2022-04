Ferrari e Red Bull si sono fronteggiate a viso aperto nei primi due Gran Premi del Mondiale F1 2022. La Scuderia di Maranello è tornata ai vertici dopo un paio di complicate annate agonistiche, Charles Leclerc ha trionfato in Bahrain e poi ha chiuso al secondo posto in Arabia Saudita, attardato soltanto di mezzo secondo da Max Verstappen. Helmut Marko, uomo di riferimento della Red Bull, sembra avere molta paura del Cavallino Rampante e ha parlato di come la Ferrari riesca a gestire meglio gli pneumatici.

Un altro fattore è però stato individuato in favore della Rossa e si tratterebbe del peso della monoposto. Helmut Marko ne ha parlato ai microfoni di Motorsport.com: “Sono d’accordo nel ritenere la Ferrari un po’ più leggera di Red Bull e Mercedes. Non posso ancora confermare quando porteremo in pista una versione più leggera, oggi è molto difficile togliere peso ad una macchina perché ci sono i vincoli del budget cap da tenere sempre presenti, bisogna trovare il giusto compromesso. Ma una cosa è certa: in questa stagione non sarà possibile restare nelle posizioni di testa con una monoposto in sovrappeso”.

Si parla dunque di una cura dimagrante per la scuderia austriaca, che ha assunto anche una cinquantina di motoristi della Mercedes per cercare di confermarsi ai vertici e vincere il Mondiale dopo aver trionfato lo scorso anno con Max Verstappen. La Ferrari sembra avere tutte le carte in regola per sognare in grande, ma la stagione è estremamente lunga. Si tornerà in pista il prossimo weekend col GP di Australia a Melbourne.

