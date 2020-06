Dal nostro partner OAsport.it

Il Mondiale F1 2020 scatterà nel weekend del 3-5 luglio quando si disputerà il GP d’Austria. Dopo una lunga sosta dovuta alla pandemia, finalmente i motori si accenderanno al Red Bull Ring e tutti gli appassionati non vedono l’ora di ammirare le monoposto in azione. Il tracciato della Stiria, dove si correrà anche un’altra gara nel fine settimana successivo, è particolarmente favorevole alla Red Bull: Max Verstappen e Alexander Albon correranno in casa, le Lattine hanno tutte le carte in regola per puntare alla vittoria e iniziare al meglio l’intensa battaglia con Mercedes e Ferrari per il titolo iridato.

Helmut Marko, consigliere esecutivo della scuderia, ha dichiarato alla RTL tedesca che la loro macchina è in espansione e che porteranno in pista una prestazione migliore rispetto a quanto ci si potrebbe aspettare: "Questo ci dà molta fiducia. La Mercedes non è mai stata forte qui e ha sempre avuto problemi, ma non conosciamo l’attuale gerarchia. I test sono fuorvianti e ci si nasconde. Arriveremo con degli aggiornamenti mai provati perché abbiamo saltato due step di miglioramenti. Il nostro errore è stato che fino a metà stagione non eravamo competitivi, ora iniziamo a metà della stagione e la nostra preparazione è stata migliore".

Helmut Marko prosegue parlando anche dell'addio di Vettel alla Ferrari:

La Ferrari non era al livello della Mercedes e della Red Bull durante i test ma magari sono riusciti a recuperare il ritardo. Se i tempi dei test a Barcellona hanno qualche significato, allora non penso che la Ferrari sia tra le migliori squadre. Se Vettel non ha rinnovato con loro magari è perché non ha visto il potenziale tecnico che lo avrebbe aiutato a vincere un altro titolo

