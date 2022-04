La Red Bull ha rilanciato alla grande le sue quotazioni nel Mondiale 2022 di F1. La doppietta nel aggiornamenti che la squadra anglo-austriaca ha introdotto sulla RB18, mentre la Rossa ha optato per ottimizzare il pacchetto già a disposizione. Ecco che dei dubbi sugli sviluppi della F1-75 si alimentano, soprattutto se confrontati a quelli di Red Bull. . La doppietta nel GP di Imola , senza dimenticare il sigillo di Max Verstappen anche nella Sprint Race , ha permesso alla scuderia di Milton Keynes di ridurre il gap nei confronti della Ferrari che sicuramente si attendeva altre risposte nell’appuntamento all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Tra le motivazioni che hanno portato a questi risultati vi è quella degli, mentre la Rossa ha optato per ottimizzare il pacchetto già a disposizione. Ecco che dei dubbi sugli sviluppi della F1-75 si alimentano, soprattutto se confrontati a quelli di Red Bull.

In questo discorso, a esporre il proprio pensiero è stato il consulente del team dei “bibitari”, Helmut Marko. L’austriaco ha parlato con la solita schiettezza a Sky Sport News: “Non credo che la Ferrari potrà tenere il nostro ritmo a livello di aggiornamenti. La sfida con la Scuderia di Maranello è molto bella e il campionato sarà entusiasmante, mi auguro che non si trascini fino all’ultima gara come l’anno scorso. Verstappen ha perso due volte 18 punti, con quelli sarebbe in testa alla classifica. Ci sono ancora innumerevoli gare davanti a noi, ciò che conta è sapere che abbiamo a disposizione una vettura competitiva”, le parole di Marko alla testata inglese.

Il 79enne nativo di Graz ha poi spostato il focus dell’analisi sulla pressione che la Ferrari non ha saputo gestire nel fine-settimana di Imola: “Per noi ha funzionato tutto e abbiamo messo vera pressione alla Ferrari che ha commesso degli errori. Sainz si è girato venerdì, Leclerc due volte venerdì e poi anche in gara nello stesso punto. Charles sente la pressione di non aver ancora vinto un titolo mondiale e nella gara di casa tutto questo è stato enfatizzato. Se continuiamo a fare in modo che la Ferrari debba spingersi al limite, anche loro non faranno sempre bene”, ha chiosa Marko.

