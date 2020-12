Sono passati già nove giorni dall’ultima bandiera a scacchi del Mondiale 2020 di Formula Uno, ciò vuol dire che è tempo di bilanci e di pagelle per quanto riguarda i piloti della griglia. Il sito ufficiale della F1 ha pubblicato l’esito di un sondaggio molto interessante che ha visto protagonisti ben 15 driver di quest’ultima stagione (non hanno preso parte alla votazione Valtteri Bottas, Kimi Raikkonen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Sebastian Vettel), chiamati a votare in forma anonima la top10 dei migliori piloti del 2020.