Dopo sei Gran Premi disputati fin qui, in casa Ferrari è già tempo dei primi bilanci. Leclerc fatica a stare dietro ai grandi, ma il confronto con Vettel è tutto dalla parte del giovane monegasco. Scuderia che, intanto, si trova al quinto posto nella classifica costruttori, dietro anche a Racing Point e McLaren.

Un inizio di stagione non certo entusiasmante per i tifosi della Ferrari, un campionato che, gara dopo gara, sembra pronto ad essere etichettato come ‘’di transizione’’, necessario per comprendere come la Rossa di Maranello voglia progettare il proprio futuro a breve e lungo termine. Certo, i guizzi di Leclerc e Vettel non sono mancati in queste prime sei tappe del mondiale, ma di certo, non possono essere considerati sufficienti per soddisfare la fame di successi della scuderia.

Piloti a confronto

La Ferrari non decolla, i suoi due piloti arrancano viste gli evidenti limiti emersi dalla macchina in queste prime uscite della stagione. In vista del prossimo GP del Belgio, però, c'è tempo per provare a stilare un primo bilancio, un confronto tra Leclerc e Vettel per quanto fatto vedere fin qui in questo 2020.

I dati parlano chiaro, tra i due piloti Ferrari il monegasco è davanti su tutti i fronti, persino per quanto riguarda le gare non completate…45 punti contro i 16 conquistati fin qui da Sebastian Vettel, quattro partenze in qualifica e tre gare completate davanti al compagno di squadra, secondo posto come miglior piazzamento stagionale, che per il tedesco è il sesto posto conquistato in Ungheria.

Dati che, se ancora ce ne fosse stato bisogno, confermano la fine di un'era, il passaggio di testimone definitivo da parte di Vettel all'enfant prodige Leclerc, pronto dalla prossima stagione a riprendere totalmente in mano le sorti della Ferrari. La rossa ripartirà da lui e da Carlos Sainz, e chissà che l'operazione svecchiamento possa riportare la scuderia di Maranello dove merita.

