sondaggio in cui i piloti della griglia votano la loro top10 del Mondiale appena trascorso. Come di consueto i driver hanno potuto esprimersi in completo anonimato e anche con Per il quarto anno di seguito, il sito ufficiale della Formula Uno ha pubblicato l’esito delappena trascorso. Come di consueto i driver hanno potuto esprimersi in completo anonimato e anche con la possibilità di inserire il proprio nome in classifica.

Il portale non ha comunicato il punteggio accumulato dai vari protagonisti, garantendo comunque la validità dei voti e annunciando le prime dieci posizioni in base allo score complessivo di ciascun pilota (con lo stesso sistema dei Gran Premi) tramite le graduatorie stilate dai 20 componenti della line-up iridata nel 2021.

Come in pista, il vincitore finale è stato il campione mondiale Max Verstappen davanti al rivale britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Completa il podio in terza piazza la grande rivelazione della prima metà di stagione, Lando Norris con la McLaren, che precede i ferraristi Carlos Sainz (4°) e Charles Leclerc (5°).

Da segnalare l’ottimo sesto posto del quarantenne Fernando Alonso, al rientro nel circus dopo una parentesi di due anni in altre categorie, mentre a seguire troviamo altri due promossi di quest’anno come Pierre Gasly (su AlphaTauri) e George Russell (su Williams), futuro compagno di squadra di Hamilton in Mercedes al posto di un Valtteri Bottas escluso da questa top10.

Nona posizione per il francese Esteban Ocon, con l’Alpine che eguaglia così Ferrari e piazza entrambi i piloti in classifica. Degna di nota infine la presenza al decimo posto del rookie tedesco Mick Schumacher, figlio di Michael, apprezzato dai colleghi nonostante gli zero punti finali in campionato (alla guida di una Haas lontanissima dalle prestazioni del midfield).

TOP10 VOTATA DAI PILOTI NEL 2021

1 Max Verstappen (Red Bull)

2 Lewis Hamilton (Mercedes)

3 Lando Norris (McLaren)

4 Carlos Sainz (Ferrari)

5 Charles Leclerc (Ferrari)

6 Fernando Alonso (Alpine)

7 Pierre Gasly (AlphaTauri)

8 George Russell (Williams)

9 Esteban Ocon (Alpine)

10 Mick Schumacher (Haas)

