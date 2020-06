Lewis Hamilton of Great Britain and Mercedes GP looks on before the F1 Grand Prix of Abu Dhabi at Yas Marina Circuit on December 01, 2019 in Abu Dhabi, United Arab Emirates

Nuovo progetto e nuova sfida da affrontare anche fuori dalla pista per Lewis Hamilton, che ha annunciato la creazione di “The Hamilton Commission” con l’obiettivo di promuovere la diversità razziale in tutti gli ambiti dell’automobilismo. Il sei volte campione del mondo di Formula 1 ha illustrato questa iniziativa in una colonna presente nel The Sunday Times dopo aver sostenuto nelle ultime settimane il movimento Black Lives Matter sui social in seguito all’omicidio di George Floyd a Minneapolis.

"Ho lavorato con la Royal Academy of Engineering per creare The Hamilton Commission, una partnership di ricerca dedicata ad esplorare come lo sport motoristico possa essere utilizzato come veicolo per coinvolgere un maggior numero di giovani di colore in materie scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche abbattendo le barriere e le difficoltà che spesso impediscono a giovani con alle spalle contesti difficili di approcciarsi all’industria del mondo delle corse – spiega il britannico – All’interno delle scuole cercheremo di mettere al servizio di studenti di colore meno abbienti dei servizi volti ad aumentare il numero di laureati di colore che si affacciano a professioni ingegneristiche. Spero che la Commissione Hamilton permetta un cambiamento reale e tangibile. Se mi guardo indietro di 20 anni ripenso alle tante opportunità che questo mondo ha dato a un timido ragazzo di colore di Stevenage proveniente da una famiglia operaia. Vorrei che il motorsport diventasse più simile alla società multi-culturale che ormai contraddistingue il mondo".

