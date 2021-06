Sempre pungente, Jacques Villeneuve ha fatto alcune valutazioni sulle recenti prestazioni del britannico della Mercedes Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica di F1 Il campione del mondo in carica di F1 è reduce da un GP di Azerbaijan poco felice, condizionato da un errore in frenata che però da parte del team è stato giustificato per questioni tecniche.

Il campione del mondo 1997 non concede sconti al sette volte iridato

"Lewis a Imola è stato fortunato, ha commesso un grosso errore e non fosse arrivata la bandiera rossa nel momento giusto avrebbe pagato a caro prezzo. Domenica, a Baku, è andato dritto e anche con tutti i se e i ma è un errore enorme. A Monaco? Non c’era ed era dietro anche a Valtteri Bottas come prestazione pura".

Formula 1 Ferrari, si cambia: Vigna è il nuovo amministratore delegato 4 ORE FA

Le considerazioni del canadese a RaceFans.net pongono, quindi, l’accento su un Hamilton più "umano" di quello conosciuto negli ultimi anni, segno che anche lui sta un po’ soffrendo un contesto nel quale la Red Bull e Max Verstappen si trovano a comandare le classifiche piloti e costruttori. Vedremo a questo punto quale reazione avrà il britannico.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

GP Monaco Pagelle: Verstappen ruba la scena a Leclerc, Sainz da 7,5 23/05/2021 A 16:34