Il primo gran premio della stagione ci ha raccontato che il 2021 della Formula 1 non sarà un anno banale. Alla faccia del congelamento dei regolamenti che avrebbe dovuto proporci un anno fotocopia a quello concluso pochi mesi fa con il settimo Mondiale di Hamilton. Il fatto che il 2021 sia ricominciato con una vittoria di Lewis e della Mercedes non deve ingannare. Era dal 2015 che Hamilton non vinceva la prima gara dell'anno, ma questa volta ha vinto con una macchina inferiore alla Red Bull e dopo un duello al limite della pista con Max Verstappen, sconfitto dalla radio, da un sorpasso imperfetto e soprattutto da delle regole che non rispecchiano la voglia di spettacolo dei tifosi.

Le emozioni non si anestetizzano: lasciamoli combattere!

E' questo quello che vogliono i tifosi? Non credo proprio. Lasciamoli combattere. Se non si creano pericoli lasciamoli fare. Non anestetizziamo le emozioni. Stefano Domenicali dovrebbe riflettere sull'argomento. Radunare i suoi commissari e rivedere le regole. In attesa di piste con la ghiaia (o la sabbia) al posto dell'asfalto a bordo pista non fermiamo la lotta in assenza di rischi. La regola oggi ci dice che Verstappen abbia fatto bene a cedere la posizione, la ragione ci dice che avrebbe potuto rinviare il tutto e magari prendersi 5" di margine e vincere il gran premio. Il consiglio alla Formula 1 è di rivedere quella regola in attesa di ridisegnare le piste. Punire Max (o autopunire come ha deciso il box Red Bull) perché nel sorpasso vincente è andato oltre i limiti della pista alla curva quattro (indotto ad esagerare dalla difesa legittima di Lewis) è un controsenso per uno sport alla disperata ricerca di spettacolo e di duelli ruota a ruota. Con regole così Schumacher non avrebbe vinto il suo primo mondiale, Villeneuve e Arnoux sarebbero stati squalificati a Digione nel duello più iconico di 70 anni di gare.

Lewis Hamilton e Max Verstappen in bagarre nel finale del GP col Bahrain Credit Foto Imago

Ferrari sulla buona strada per essere la 3ª forza del Mondiale

La Ferrari è migliorata. Lo abbiamo visto soprattutto in qualifica dove Leclerc ha potuto metterci tanto di suo. In gara il miglioramento è sparito, ma non del tutto. L'obbiettivo stagionale è il terzo posto nel mondiale costruttori e la Ferrari è sulla strada giusta: la McLaren è arrivata a 13" un margine recuperabile anche se quest'anno non vedremo grandi sviluppi alle monoposto. Mercedes e Red Bull sono irraggiungibili, ma McLaren e Alpha Tauri (sparita dalla lotta i gara) sono a portata, mentre Aston Martin e Alpine sembrano al momento dietro alla Rossa di Binotto. La prima gara dell'anno ci ha anche detto che la Ferrari sulla buona strada nonostante Leclerc abbia chiuso al sesto posto a 59" dal vincitore. Un distacco importante, è vero. Ma un anno fa Charles era arrivato decimo a un giro dal vincitore.

Charles ci ha anche provato nei primi giri a tenere il ritmo, ma al contrario di quanto aveva fatto spesso lo scorso anno, non ha dovuto prendere rischi eccesivi. Quei giri davanti a Bottas fanno l’effetto di un cocktail di vitamine. Come la collaborazione tra Charles e Carlos che è partita con il piede giusto . Hanno lavorato per la squadra. Carlos ha pensato soprattutto a non commettere errori e si è portato a casa l’immagine di un doppio sorpasso a Vettel e Alonso.

Non si può esultare per un sesto posto a 59” dal vincitore, ma visto da dove partiva la Ferrari il passo avanti è indiscutibile. Resta un sacco di lavoro da fare, ma la direzione è quella giusta, sperando che su altre piste ci sia la conferma dei progressi di motore (visti anche sull’Alfa Sauber) e nell’efficienza aerodinamica. Il bicchiere è mezzo pieno. Il voto è un 6. Non di più. Oggi la Ferrari non può sognare la vittoria neppure in un gran premio. Ma tornare sul podio, approfittando di qualche défaillance altrui, non è un miraggio nel deserto.

