15 punti di penalità e 400 mila euro di multa per la Racing Point dopo la delibera della FIA in seguito alla protesta legata alle prese d'aria dei freni copiate, secondo Renalut, dalle Mercedes della passata stagione. La penalizzazione riguarda solamente il GP di Stiria, per Ungheria e Gran Bretagna arrivano solo reprimende.

La FIA ha accolto la protesta di Renault relativa al Gran Premio di Stiria: la scuderia Racing Point verrà penalizzata di 15 punti in classifica costruttori e costretta a pagare un'ammenda di 400 mila euro, di fatto, 7.5 a pilota e 200 mila euro a vettura. L’accusa della scuderia francese sarebbe stata la violazione delle proprietà intellettuali da parte dell'ex Force India, con particolare attenzione al comparto freni, considerato dotato delle stesse prese d'aria presenti nella Mercedes di Hamilton e Bottas nella scorsa stagione.

Passaggio di informazioni tra Mercedes e Racing Point che, comunque, non può essere considerato come una grave infrazione da parte della scuderia britannica, costretta comunque a dover rispondere di penalità multa relativa al GP di Stiria, quello per cui Renault aveva, appunto sollevato la protesta. Solamente una reprimenda per i due successivi Gran Premi di Ungheria e Gran Bretagna.

Nessuna ripercussione sui piloti

La decisione della FIA, nonostante la penalizzazione della scuderia in classifica costruttori, non avrà comunque nessuna ripercussione per i due piloti di casa Racing Point, Lance Stroll e Sergio Perez, con quest'ultimo ancora out causa positività al Covid-19 e con Hulkenberg pronto a sostituirlo anche nel GP del 70° anniversario dopo la ‘’falsa partenza’’ dello scorso weekend, sempre a Silverstone. Racing Point che, dunque, scivola a quota 27 punti in classifica costruttori, al sesto posto proprio alle spalle di Renalut, ora avanti di 5 lunghezze.

