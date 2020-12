La concessione della FIA non era stata valutata positivamente dalle squadre rivali, valutandolo il tutto come un evidente vantaggio nella preparazione del prossimo campionato per Renault. McLaren e Racing Point avevano già annunciato che non avrebbero partecipato, non avendo rookie da selezionare. La Pirelli, non avendo la presenza di tutte le squadre, ha deciso di non portare le gomme Prototipo che sono state omologate per il 2021, ma metterà a disposizione delle squadre le gomme 2020. In Ferrari hanno annunciato l’abbinata Antonio Fuoco-Robert Shwartzman per l’ultima uscita stagionale della SF1000.