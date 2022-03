Las Vegas torna ufficialmente nel calendario del Mondiale di Formula Uno a partire dal 2023. L’annuncio è arrivato nella notte italiana da parte dei promotori del circus, che Dopo aver ospitato due Gran Premi nel 1981 e nel 1982,. L’annuncio è arrivato nella notte italiana da parte dei promotori del circus, che hanno reso noti anche i primi dettagli del nuovo evento a stelle e strisce

L’anno prossimo saranno quindi tre le gare in programma negli Stati Uniti d’America, con Las Vegas che farà compagnia a Miami e Austin. Appuntamento dunque a novembre 2023 per una corsa che si disputerà in notturna (sabato sera la gara) tra le luci degli hotel e dei casinò che contraddistinguono la celebre Strip.

Il layout del circuito prevede tre rettilinei principali e 14 curve per un totale di 6,12 km da percorrere per 50 volte durante la gara. Le monoposto dovrebbero toccare velocità massime stimate di circa 340 km/h, ma sarà presente anche un mix tra curve lente e di medio-alta velocità.

Per la Formula 1 è un grande momento, lo dimostra questa terza gara in calendario negli Stati Uniti, un segnale di crescita e appeal del nostro sport - la soddisfazione del CEO Stefano Domenicali - Las Vegas è una destinazione conosciuta nel mondo per il divertimento, l’ospitalità, le emozioni e la famosa Strip. Non c’è un posto migliore per una gara di F1 che non sia la capitale dell’intrattenimento globale, non vediamo l’ora di iniziare“,

