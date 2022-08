In attesa del ritorno in pista della Formula 1 programmato per questo weekend, da venerdì 26 agosto a domenica 28 per il Gran Premio del Belgio 2022, tiene ancora banco in casa Ferrari la disputa circa la scelta (almeno per il momento) di non avere un primo e un secondo pilota tra Charles Leclerc, secondo in classifica piloti con 178 punti, 80 in meno del leader Max Verstappen, e Carlos Sainz, quinto con 158. Su questo aspetto si è esposto Laurent Mekies, parlando anche delle questioni sorte dopo discutibili ordini da parte della scuderia e, dunque, riguardo a strategie non sempre rivelatesi corrette. A quanto pare, però, le discussioni sarebbero più frequenti al di fuori dell’ambiente Ferrari che all’interno, come invece si poteva attendere.

Di seguito, le dichiarazioni rilasciate al sito ufficiale della Formula 1 del direttore sportivo della Ferrari: "Discussioni sugli ordini di scuderia? Posso dire che è una questione trattata più al di fuori della Ferrari che all’interno. Il nostro obiettivo è sempre quello di avere i migliori risultati per il team: la Ferrari viene prima di tutto".

Prosegue Mekies: "Se la posizione in campionato lo richiederà, si arriverà a un punto in cui dovremo concentrarci più su un pilota che sull’altro; non baderemo alla differenza matematica, bensì se ci dovessimo trovare in un momento della stagione in cui sarà la scelta giusta da fare. La stagione di Sainz? Ha avuto tre weekend estremamente tosti a Silverstone, in Austria e in Francia, ma ha fatto grandissimi progressi dall’inizio della stagione e di questo ne siamo molto felici".

