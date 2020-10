La Ferrari era stata abbastanza chiara in vista del GP del Portogallo, prossimo round del Mondiale 2020 di F1: si lavora in chiave 2021. “La cosa più importante è avere la conferma che la direzione di sviluppo che abbiamo preso sia quella giusta. Le indicazioni raccolte negli ultimi Gran Premi sono positive e speriamo che accada altrettanto in questo fine settimana. Dobbiamo tener presente che mai come quest’anno il lavoro di sviluppo della vettura è funzionale alla stagione successiva. Detto questo, contiamo anche di vedere un miglioramento nella prestazione della SF1000: sarebbe molto utile per poterci rimettere perlomeno alla guida di quel gruppo di vetture e piloti che attualmente si gioca in pochissimi decimi le posizioni sulla griglia dalla quarta in giù“, le parole dell’Head of Performance Development della Rossa Enrico Cardile (riportate da Motorsport.com).