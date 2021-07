La Ferrari festeggerà un avversario speciale in occasione del GP di Gran Bretagna 2021, in programma domenica 18 luglio sul circuito di Silverstone. Ricorrono infatti i 70 anni dalla prima vittoria in F1, arrivata il 14 luglio 1951 proprio sul circuito inglese per merito dell’argentino José Froilan Gonzalez che guidava una 375 F1. Da quel momento sono arrivati altri 237 successi, anche se nelle ultime due stagioni la Scuderia di Maranello è a secco di trionfi nella massima categoria del motorsport.

Charles Leclerc si metterà al volante di un esemplare di quella vettura, in partenza per l’Inghilterra dal reparto Classiche del Cavallino Rampante. Dopo un restauro completo, il monegasco avrà l’onore di pilotarla per alcuni giri prima della gara di Silverstone, rievocando le gesta del ribattezzato El Cabezon col rombo di un motore 12 cilindri. La Ferrari non partirà di certo favorita per il GP di Gran Bretagna, ma spera comunque di ottenere un buon risultato su un circuito storicamente nemico.

I 70 anni dal primo successo in F.1 della Ferrari saranno ricordati dal team anche apponendo un logo celebrativo sull’halo delle SF21 di Charles Leclerc e Carlos Sainz in pista a Silverstone. Inoltre, in onore della vittoria dell’Italia agli Europei di calcio, su entrambe le monoposto questo weekend comparirà l’hashtag #grazieAzzurri.

