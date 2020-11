"Mio padre è l’unico che non si è mai arreso. Quando tutti hanno detto: 'Lascia perdere quel ragazzo', lui non ha mollato, ed è qualcosa di speciale condividere con tutti gli altri bambini che sono là fuori, per i miei figli, per mia nipote e i miei nipoti, voglio essere in grado di avere quella forza, quella luce guida se possibile, quella persona che ti incoraggia e ti responsabilizza per aiutarti a capire che si deve uscire dalla propria testa e sognare più in grande, senza mai limitarsi, e trovare la propria strada, ed è qualcosa verso cui mio padre mi ha sempre spinto ".

"Quando si protesta, quando le persone si uniscono e combattono per qualcosa, quando usano la loro voce possono davvero portare a un cambiamento. Penso che quest'anno ho incanalato quella lotta nella mia guida e ne è scaturita la mia miglior guida di sempre: è stato bello avere qualcos'altro per renderla più preziosa, renderla più importante per me ".

"Onestamente, mi sento come se oggi fosse uno dei miei migliori viaggi e mi sento come se stessi migliorando quindi ... probabilmente non è quello che le persone forse vogliono sentire, e ci saranno un bel po’ di ostacoli e di dossi stradali... oppure come si chiamano, gobbe stradali, ok ci siamo capiti. E a un certo punto inciamperò, ma va bene così, fa parte del processo di crescita. Succederà, senza problemi. Tuttavia ora sono più consapevole di come si fa a convivere con questi problemi, a come superarli rapidamente e imparare da loro, e gestire anche gli quegli ultimi giri quanto ti dicono ‘Esci per cambiare le gomme' E io: "No, no, no, ho tutto sotto controllo, rimango fuori". Oppure quando guardando il cielo, vedo delle piccole gocce di pioggia sulla mia visiera, e penso: ‘No, ce la posso fare’ e continuo a credere nel mio istinto, e spesso poi ho ragione. Mi godo questo momento perché passerà e ... quindi cercherò di apprezzarlo il più possibile, e poi nel nuovo anno potrò pensare a guardare cosa arriverà dopo e dove posso migliorare, e cos'altro posso fare nella vita e ... quello che posso dire è che voglio restare qui, non credo di aver ancora raggiunto il limite. "