Il sette volte campione della Mercedes è stato infatti uno dei tre piloti della massima formula a saltare almeno una corsa durante questo particolare 2020. Il britannico ha rinunciato alla seconda prova all’interno del Bahrain International Circuit, pista che ha ospitato l’ultimo doubleheader dell’anno. Ricordiamo che l’alfiere della casa di Stoccarda fu sostituito per l’occasione dal connazionale George Russell, pilota regolarmente impegnato in F1 con Williams accanto al canadese Nicholas Latifi.

Lewis Hamilton, in merito alle proprie condizioni fisiche durante il periodo di quarantena presso lo Stato del Bahrain, ha affermato:“Ho perso sei chilogrammi negli ultimi due mesi, quattro dei quali da quando ho contratto il Covid. La mia massa muscolare ne ha risentito, ero più debole. Non è divertente ritrovare la forma ottimale. Nonostante tutto sono determinato a recuperare le mie forze e ad essere di nuovo al cento per cento. Attualmente mi sento bene”.