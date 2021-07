Il prossimo fine settimana di gare, quello del Gran Premio di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2021, segnerà una pagina storica della massima categoria del motorsport. Per quale motivo? Semplice: vedremo in scena per la prima volta il nuovo format della Sprint Qualifying, una gara di 100 chilometri che si disputerà il sabato al posto delle canoniche qualifiche (che saranno anticipate alla giornata di venerdì) ed il cui risultato determinerà la griglia di partenza della corsa della domenica.

Liberty Media e FIA stavano valutando questo inserimento da diverso tempo ma, solamente ora, è arrivato il “via libera”. Una scelta che va nella direzione del creare maggiore spettacolo, con una gara rapidissima nella quale i piloti potranno spingere al massimo dall’inizio alla fine, senza dover pensare al consumo delle gomme o ad un eventuale pit-stop. Gli organizzatori confidano di avere preso la decisione giusta, i tifosi incrociano le dita ma, i protagonisti, ovvero i piloti, cosa ne pensano?

Lewis Hamilton, per esempio, sette volte campione del mondo, appare particolarmente scettico su questo nuovo format:

Temo che vedremo un trenino. Ovviamente spero che si possa assistere a qualche sorpasso, ma non credo che sarà molto emozionante come gara. Ad ogni modo dobbiamo aspettare per vedere cosa accadrà. Non ha senso giudicare prima di averla disputata.

Più possibilista, invece, Pierre Gasly. Il pilota dell’Alpha Tauri, infatti, spiega come serva tempo per valutare questa nuova gara che, va ricordato, vedremo anche a Monza ed in Brasile. Credo sia corretto attendere che si disputino tutte e tre gli eventi per avere una idea più precisa. Se ci saranno elementi positivi, ed il pubblico avrà apprezzato, perché non tenerla per il futuro? Ad ogni modo credo che non si sia centrato il punto della situazione. La Sprint Qualifying che cosa porta in più? Renderà tutto più eccitante? Questo è il nocciolo della questione. Se la risposta è sì, allora ben venga, ma se la risposta è no, allora dovremo mantenere il vecchio format. Amo le qualfiche al sabato e disputare solo una gara la domenica!”.

Anche Carlos Sainz ha espresso la sua opinione: “Disputare 17 giri con un solo treno di gomme dovrebbe permetterci di spingere un po’ di più e divertirci in maniera maggiore. Ma si sa anche chepiù si può spingere, anche il sorpasso diventerà difficile. Questo non è un segreto. Quindi vedremo come andrà a finire”.

