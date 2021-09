Lewis Hamilton torna su quanto accaduto a Spa-Francorchamps, evento di fatto annullato in seguito al maltempo. Il sette volte campione del mondo, così come molti altri, non ha gradito il comportamento della FIA che ha evitato con tre giri dietro alla Safety Car la possibilità degli appassionati di chiedere il rimborso del biglietto.

Il pilota inglese si è reso protagonista di un’interessante iniziativa in queste ore promettendo un regalo a tutti coloro che dimostreranno di avere acquistato un ticket per il GP del Belgio. L’alfiere della Mercedes ha utilizzato il profilo Instagram ‘lhamiltoncrew’, una fanpage ripostata dallo stesso Lewis, a prova dell'autenticità dell'iniziativa, e in cui però bisogna dimostrare di avere il biglietto del GP.

Il #44 del gruppo, secondo ieri alle spalle dell’olandese Max Verstappen, ha utilizzato i social anche per ringraziare il finnico Valtteri Bottas che dal prossimo anno sarà impegnato con Alfa Romeo al posto del connazionale Kimi Raikkonen.

Il nativo di Stevenage ha commentato: “Il miglior compagno di squadra della mia carriera. Sono immensamente orgoglioso di aver lavorato al fianco di Valtteri Bottas negli ultimi cinque anni. Abbiamo fatto parte di una squadra che ha conquistato quattro campionati costruttori. Ci siamo motivati a vicenda per continuare a spingere attraverso i momenti alti e bassi. È stato il miglior compagno di squadra con cui ho avuto il piacere di lavorare. Sei più grande di quanto tu sappia e so che c’è un futuro luminoso davanti a te. Grazie Valtteri, ci mancherai”.

Hamilton: "Continuiamo a combattere contro il razzismo"

