Continua a tardare l’annuncio del tanto atteso rinnovo di contratto di Lewis Hamilton con Mercedes in vista delle prossime stagioni. Il britannico, ormai ad un passo dal settimo sigillo iridato della carriera in Formula 1, non sembra però intenzionato a prendere in considerazione attualmente l’ipotesi del ritiro. “Adoro fare quello che faccio. Amo le sfide, mi piace duellare come ho fatto con Verstappen in Germania. Mi piace osservarlo negli specchietti e vedere anche come a sua volta si è trovato in battaglia con Daniel Ricciardo.