Lewis Hamilton potrebbe pensare a cambiare squadra“. Questa è l’indiscrezione che Mika Hakkinen ha lanciato in un video di Unibet. Il Campione del Mondo nel 1998 e nel 1999 ha parlato delle criticità riscontrate dal britannico in questo avvio di stagione ed è arrivato diettro al punto: “Scommetto che è di cattivo umore, posso immaginare: lamentele su lamentele. In questi frangenti si avvia un pensiero naturale dei piloti, che si chiedono se devono andare da altre parti. Lui è in Mercedes da tanti anni e ha vinto tanti Mondiali, ora che le cose non stanno andando bene inizierà a pensare a cambiare squadra“.

Il 53enne finlandese ha poi proseguito: “La situazione è difficile per Hamilton. Russell non è andato in Mercedes per essere il numero 2, ma sta lavorando per diventare un giorno Campione del Mondo. Non si inchinerà e sono sicuro che Lewis è sconvolto da quanto successo in Australia, dove è stato battuto dal suo compagno di squadra. Temo che sarà una stagione davvero difficile per lui“. Ricordiamo che il britannico è salito sul terzo gradino del podio in Bahrain, ma poi ha faticato tremendamente tra Arabia Saudita (decimo) e Melbourne (quarto, preceduto proprio dal compagno di squadra).

Mika Hakkinen ha puntualizzato “Russell viene dalla Williams, dove aveva fatto solo dei buoni risultati in qualifica. Sta ottenendo buoni risultati, mentre per Hamilton è un disastro“. Nel prossimo weekend la F1 tornerà a essere protagonista a Imola, vedremo se le Mercedes sapranno avvicinarsi a Ferrari e Red Bull e se Hamilton saprà riemergere dalle criticità riscontrate in questo avvio di stagione.

